I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo Dacic a New York per riunione Onu su operato missione Unmik - Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic rappresenterà oggi la Serbia alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiamata a discutere del rapporto del segretario generale Antonio Guterres sull’operato della missione Onu in Kosovo (Unmik) nel periodo compreso fra il 16 gennaio e il 15 maggio di quest'anno. Nel corso della riunione, secondo quanto si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri di Belgrado ripreso dalla stampa serba, Dacic chiederà che la missione resti impegnata nella coerente attuazione degli obiettivi prefissati, sia in termini di effettivi che di mandato, soprattutto in seguito all'aumento delle tensioni e alle precarie condizioni della sicurezza in Kosovo. La riunione cadrà nel pieno delle tensioni riemerse fra Belgrado e Pristina in relazione alla tassa sui prodotti serbi e alla questione dei confini. Nei giorni scorsi lo stesso Dacic ha perfino messo in discussione lo svolgimento del vertice di Parigi, in programma il prossimo primo luglio, che potrebbe saltare qualora le autorità del Kosovo non daranno alcun segnale sull'eliminazione della tassa sui prodotti serbi. (segue) (Res)