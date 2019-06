Kosovo: portavoce Kfor, polizia può condurre operazioni senza chiedere permesso

- La missione della Nato in Kosovo (Kfor) non è stata informata dell’operazione di polizia condotta nel nord del paese lo scorso 28 maggio. Lo ha dichiarato il portavoce della Kfor, Vincenzo Grasso, ha dichiarato in un'intervista a “Slobodno Srpski” aggiungendo che in nessun caso la polizia informa il pubblico delle sue imminenti operazioni. Grasso ha detto che l'operazione della polizia del Kosovo è stata "legittima" e ha preso di mira il crimine. "Le persone comuni possono dormire sonni tranquilli. Non hanno nulla da temere. I criminali dovrebbero essere preoccupati per tali operazioni”, ha aggiunto. Secondo il portavoce della Kfor, non esiste un accordo in base al quale la missione debba dare il proprio consenso affinché la polizia del Kosovo si rechi al nord del paese. "La polizia del Kosovo è un'istituzione in grado di spostare ed eseguire azioni relative allo stato di diritto ovunque in Kosovo, senza chiedere il permesso", ha concluso Grasso. (segue) (Kop)