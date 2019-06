Ricerca: Mattarella, Cern in cuore Europa, unifica in epoca di preoccupanti divaricazioni (4)

- Mattarella ha anche lodato il lavoro del Cern per i "contributi di grande importanza per la creazione di una formazione di base equilibrata, attenta, consapevole e indipendente, in un’epoca nella quale emergono sconsiderati scetticismi, quando non inaccettabili opposizioni, ai risultati offerti dal metodo scientifico" ed ha salutato la platea di scienziati rinnovando "ai fisici, agli ingegneri, ai tecnici, a tutta la comunità degli utenti, coordinati dall’Istituto nazionale di Fisica nucleare - nonché a coloro che ricoprono incarichi di particolare rilievo all’interno del Centro, con molta responsabilità, un ringraziamento particolarmente caloroso, per la passione, l’impegno e l’intelligente applicazione con la quale contribuite al progresso e alla crescita dell’Italia, dell’Europa e della comunità mondiale". (Rin)