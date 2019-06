Russia- Arabia Saudita: ministro Novak, Riad interessata a progetti investimento in Cecenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ritiene che l'Arabia Saudita possa essere interessata a partecipare ai progetti di costruzione del grattacielo e del terminal internazionale dell'aeroporto di Groznij. Lo ha dichiarato il ministro russo dell'Energia, Aleksander Novak, al sesto incontro della Commissione intergovernativa russo-saudita per la cooperazione commerciale, economica e scientifico-tecnica. "Lo scenario interregionale ha un potenziale importante per il rafforzamento della collaborazione in materia d’investimenti, soprattutto nel quadro delle entità costituenti della Federazione Russa nel Caucaso settentrionale e della regione del Volga. In particolare, nella repubblica di Cecenia ci sono una serie di progetti d’investimenti promettenti, come la costruzione di un complesso multipiano e di un nuovo terminal aeroportuale a Groznij”, ha detto il ministro, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. (Rum)