Sudan: rilasciati esponenti dell'opposizione arrestati la scorsa settimana

- Le autorità del Sudan hanno rilasciato Yasir Arman, numero due del Movimento di liberazione popolare del Sudan-Nord (Splm-N), arrestato la scorsa settimana dopo aver fatto ritorno in Sudan dal suo esilio all’estero. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudanese “Suna”, secondo cui Arman è stato rilasciato insieme al segretario del Splm-N, Ismail Jalab, e al suo portavoce Mubarak Ardol, arrestato in un secondo momento sabato scorso, 8 giugno, dopo aver incontrato il premier etiope Abiy Ahmed, in missione a Khartum per mediare nella crisi in Sudan. Le autorità non hanno spiegato il motivo della loro detenzione. I tre esponenti dell’opposizione erano arrivati a Khartum a capo di una delegazione incaricata di promuovere la pace e la riconciliazione dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir. Arman, che il scorso ha fatto ritorno in Sudan dopo aver vissuto per più di 20 anni in esilio in Kenya nonostante una condanna a morte del 2014 emessa “in abstentia”, aveva annunciato la sua intenzione di restare nel paese nonostante il Consiglio militare di transizione (Tmc) gli avesse esplicitamente chiesto di lasciare il paese. Arman si è presentato come candidato del Splm alle elezioni presidenziali dell'aprile 2010, in seguito boicottate dal partito, e dopo l'indipendenza del Sud Sudan (il 9 luglio 2011) e la creazione di un partito distinto nella Repubblica del Sudan, ne è diventato il segretario generale. Arman è uno dei leader che hanno contribuito alla stesura e alla firma dell'accordo di Naivasha, sottoscritto a Doha per porre fine alla seconda guerra civile sudanese.(Res)