Governo: Ronzulli (FI), anno bruttissimo prosegue con crisi industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, via Twitter, denuncia che "l'anno bruttissimo del governo Conte prosegue con il calo della produzione industriale, -0,7 per cento su base mensile e -1,5 per cento su base annua. Se aggiungiamo tutte le crisi aziendali che il ministro Di Maio non affronta e non risolve, il futuro che si prospetta è ancora più nero".(Rin)