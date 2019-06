Moldova: Dodon riceve ambasciatori, tre scenari possibili nel prossimo futuro

- Nel prossimo futuro in Moldova sono possibili tre scenari: uno di questi, il migliore per il paese, è l'inizio dell’attività legale di tutte le istituzioni statali e la transizione pacifica del potere al nuovo governo guidato da Maia Sandu. Lo ha detto oggi il presidente della Moldova, Igor Dodon, in una dichiarazione fatta dopo l'incontro con gli ambasciatori. "La probabilità di questo scenario è molto alta e sono sicuro che questo sarà lo scenario che si verificherà. Dipende dalla posizione dei partner stranieri e da una nostra decisione comune", ha affermato Dodon. Il presidente ha detto che lo scenario numero due è quello proposto dal Partito democratico che cercherà di procedere con le elezioni anticipate il 6 settembre. "Questo scenario, penso che non abbia le possibilità di successo, e faremo del nostro meglio che non avvenga", ha detto Dodon. (segue) (Moc)