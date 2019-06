Moldova: Dodon riceve ambasciatori, tre scenari possibili nel prossimo futuro (2)

- Per quanto riguarda il terzo scenario, il capo dello Stato ha fatto riferimento a una totale destabilizzazione da parte del Partito democratico, che cercherà di mantenere il potere anche attraverso l’uso della violenza. "Dalle informazioni che ho, penso che si andrà sullo scenario numero tre", ha detto il presidente moldavo secondo cui il Partito democratico voglia liberarsi di lui. Secondo Dodon, la prima mossa che potrebbero fare i democratici sarebbe il suo arresto, la seconda variante dei ricatti nei confronti dei suoi famigliari in modo da farlo scappare dal paese, e la terza la sua liquidazione fisica. Secondo il presidente Dodon, alla riunione di oggi hanno partecipato 30 capi di missione e rappresentanti di organizzazioni internazionali accreditate in Moldova. (Moc)