Speciale energia: Russia-Arabia Saudita, oggi a Mosca sesta riunione commissione intergovernativa

- Si tiene oggi a Mosca la sesta riunione della commissione intergovernativa russo-saudita sulla cooperazione economica, commerciale e tecnico-scientifica. È quanto si legge in un comunicato stampa del ministero dell’Energia della Federazione Russa, secondo cui l’incontro sarà presieduto dai ministri dell’Energia dei due paesi, Aleksander Novak e Khalid al Falih. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Sputnik”, la riunione sarà incentrata sulla discussione di una serie di questioni di rilievo nel quadro della cooperazione bilaterale in ambito economico e commerciale, e sul consolidamento dei legami tra i due paesi sul piano finanziario, energetico, industriale e agricolo. In un'intervista rilasciata lo scorso 3 giugno al quotidiano "Arab News", Al Falih ha dichiarato che la collaborazione tra Riad e Mosca per stabilizzare i mercati petroliferi globali è “senza dubbio una pietra miliare di questa importante relazione” tra i due paesi, ma i rapporti “vanno oltre il petrolio e il gruppo Opec+”. In merito il ministro ha citato la collaborazione tra il Fondo di investimento pubblico saudita (Pif) e il Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif), gli investimenti industriali nel settore petrolchimico in entrambi i paesi, la ricerca congiunta nel campo dell'energia e altre forme di collaborazione. “In realtà, vorrei sottolineare che alcune delle principali società russe stanno considerando investimenti nel regno, così come Aramco e Sabic stanno prendendo in considerazione investimenti in progetti promettenti nel comparto del gas e petrolchimico in Russia”, ha detto Al Falih. Il ministro ha dichiarato che la più grande azienda petrolchimica integrata della Russia, Sibur, sta esplorando la costruzione di un impianto per la produzione di gomma per un investimento stimato di 1 miliardo di dollari insieme ad Aramco e alla francese Total. “Inoltre, alcune delle principali società di servizi energetici russi stanno cercando di investire nel regno per raggiungere i mercati in crescita del petrolio e del gas nella regione. Quindi, questa è una relazione che ha sia ampiezza che profondità e vanta un enorme potenziale”, ha concluso Al Falih. (Rum)