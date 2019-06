Speciale energia: Xinjiang, PetroChina ha prodotto oltre 100 milioni di tonnellate di greggio pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale dello Xinjiang di PetroChina, il più grande produttore di petrolio e gas della Cina, ha dichiarato di aver finora prodotto oltre 100 milioni di tonnellate di greggio pesante, grazie alle sue tecnologie innovative. La Xinjiang Oilfield Company ha dichiarato di aver prodotto 4,32 milioni di tonnellate di greggio pesante l'anno scorso ed è diventata la più grande base di produzione della Cina per l'olio pesante di alta qualità naftenico, una materia prima rara per prodotti industriali come propellente per razzi e olio per motori resistente al freddo. Qian Genbao, capo tecnico esperto della compagnia, ha affermato che le innovazioni tecnologiche hanno aiutato l'azienda ad aumentare l'efficienza del recupero di olio pesante di 30 punti percentuali, superando il 60 percento, rispetto alle tecnologie tradizionali. La società ha dichiarato che le sue nuove tecnologie sono state applicate anche nei giacimenti petroliferi nel nord-est della Cina, così come in Kazakhstan, Canada e Venezuela. (Cip)