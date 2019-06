Speciale energia: Dubai, Dewa avvia piano studio fattibilità per parco solare galleggiante

- L’Autorità per l'elettricità e le risorse idriche di Dubai (Dewa) ha inviato una richiesta ufficiale per la nomina di consulenti che avranno il compito di studiare, sviluppare e costruire impianti solari fotovoltaici galleggianti nel Golfo Persico. Lo riferisce un comunicato stampa di Dewa. Il progetto mira a sostenere gli obiettivi della Dubai Clean Energy Strategy 2050 che prevedono la diversificazione del mix energetico dell’emirato con un ampio utilizzo delle energie rinnovabili. Questa iniziativa aprirà anche la strada a Dubai come hub globale per l'energia pulita e l'economia verde, oltre a fornire il 75 per cento della produzione di energia pulita totale nell'emirato entro il 2050. I consulenti forniranno: uno studio di fattibilità, i requisiti tecnici per un impianto solare fotovoltaico galleggiante, un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, uno studio dei requisiti marittimi e altri studi necessari sull'impostazione della trasmissione elettrica, un piano di sicurezza e lo studio dell’impatto dell’acqua di mare. Nell'ambito degli obiettivi della Strategia per l'energia pulita di Dubai 2050, entro il 2050 sarà necessaria una capacità di produzione di 42.000 megawatt di energia pulita e rinnovabile. Dewa ha lanciato una serie di iniziative e progetti innovativi per rafforzare gli obiettivi della Strategia per l'energia pulita di Dubai 2050, tra cui il Mohammed bin Rashid al Maktoum Solar Park. (Res)