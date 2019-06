Speciale energia: Iran-Germania, Maas, requisiti formali Instex approvati e presto meccanismo sarà operativo

- Tutti i requisiti formali per rendere operativo l’Instex, il sistema di pagamento europeo per le attività di scambio commerciale con l’Iran, sono stati approvati e il meccanismo dovrebbe entrare operativo a breve. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in una conferenza stampa organizzata a Teheran, dove si trova in visita. Il ministro incontrerà oggi il presidente iraniano Hassan Rohani e l’omologo, Mohammad Javad Zarif, come parte di uno sforzo europeo volto a salvare l’accordo sul nucleare firmato a Vienna nel 2015 e tentare di ridurre le tensioni tra Iran e Stati Uniti. "Tutti i requisiti formali sono ora in atto, e quindi presumo che saremo pronti per usare il sistema nel prossimo futuro", ha dichiarato Maas. Nel tentativo di proteggere almeno parte dell'economia iraniana dalle sanzioni economiche applicate dagli Stati Uniti e mantenere in vita l’accordo nucleare dopo il ritiro di Washington, Francia, Regno Unito e la Germania hanno creato un sistema speciale chiamato Instex. I tre paesi stanno cercando di fare in modo l’Instex rispetti le norme per finanziamenti legittimi stabiliti dalla Financial Action Task Force con sede a Parigi, anche se l'Iran come paese non è ancora pienamente conforme. In questi mesi l’Iran ha più volte criticato l’inerzia dei tre paesi europei nel portare alla piena operabilità il sistema Instex. Nei giorni scorsi il portavoce del ministero degli Esteri, Abbas Mousavi, ha sottolineato: “Finora, non abbiamo visto passi concreti dagli europei per garantire gli interessi dell'Iran. Teheran non discuterà alcuna questione al di là dell'accordo nucleare”. (Res)