Speciale energia: El Molla a Parigi per conferenza su gas naturale nel Mediterraneo

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, interverrà domani a Parigi a una conferenza sul gas naturale nel Mediterraneo organizzata dall’Unione europea e dall’Osservatorio mediterraneo dell’energia (Ome). Lo si legge in un comunicato diramato dal dicastero del Cairo. “La partecipazione dell’Egitto rientra nel quadro dell’impegno del paese per rafforzare il parteneriato strategico con l’Ue e con i paesi del Mediterraneo nel settore dell’energia”, ha fatto sapere El Molla. “La visita – ha aggiunto il ministro – avviene anche nella cornice dello sviluppo della cooperazione energetica con la Francia e del sostegno agli sforzi in corso per rendere l’Egitto un hub regionale dell’energia”. Nell’occasione, El Molla dovrebbe avere una serie di colloqui bilaterali con funzionari del governo francese e rappresentanti delle maggiori compagnie di gas e petrolio del paese europeo. (Cae)