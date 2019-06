Speciale energia: Russia-Arabia Saudita, ministro Novak, interessati ad investire nel settore Gnl saudita

- L’Arabia Saudita è interessata ad investire nell’attività di un impianto per la produzione di metanolo e in una serie di altri progetti avviati dalle autorità della Federazione Russa nel settore del gas naturale liquefatto, mentre le autorità di Mosca hanno confermato il loro interesse nei confronti di una partecipazione più importante nel quadro dei progetti d’investimento nel settore del gas naturale liquefatto saudita. Lo ha dichiarato il ministro russo dell’Energia, Aleksander Novak, a margine della sesta riunione della commissione intergovernativa dei due paesi. “La nostra compagnia Sibur è già impegnata in Arabia Saudita, nel quadro di un progetto per la costruzione di un impianto per la produzione di gomma”, ha detto il ministro. (Rum)