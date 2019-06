Cooperazione: Aics, nuove possibilità per la coltivazione di datteri nella Valle del Giordano

- Sostegno alla riorganizzazione produttiva, manageriale e commerciale delle cooperative di produttori di datteri palestinesi ed egiziani è il titolo di un progetto di cooperazione allo sviluppo conclusosi stamani a Gerico, in Cisgiordania, realizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Lo riferisce un comunicato stampa della sede Aics di Gerusalemme. L’evento conclusivo ha visto la partecipazione del console generale d’Italia a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz, della direttrice della sede Aics di Gerusalemme, Cristina Natoli, del governatore di Gerico, Jihad Abul Asal, del presidente della Fondazione Giovanni Paolo II in Medio Oriente, padre Ibrahim Faltas, del presidente della Camera di commercio di Gerico, Tayseer Mahmoud Mohammad Alhameedi, e del presidente della Cooperativa Pfca Ghazi Abu Dhaher. Il cuore della giornata è stata l’inaugurazione della nuova cella frigo da 200 tonnellate, realizzata nel quadro del progetto ed essenziale per lo stoccaggio del prodotto prima dell‘immissione sui mercati internazionali e locali. (segue) (Com)