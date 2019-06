Cooperazione: Aics, nuove possibilità per la coltivazione di datteri nella Valle del Giordano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il coinvolgimento di oltre 100 produttori di datteri e la cooperazione con la Camera di commercio di Gerico, la cooperativa locale Palm Farmer Cooperative Association e una fitta rete di partner italiani, il progetto ha realizzato corsi di formazione e scambi di esperienze tra Italia e Palestina utili a trovare soluzioni ai problemi che i coltivatori di datteri devono affrontare nella Valle del Giordano, come ad esempio l’uso ecosostenibile delle risorse idriche (fondamentale data la scarsità di acqua nella regione), l’utilizzo di fertilizzanti a basso contenuto di nitrati per permettere un uso non invasivo del suolo, il reperimento di personale specializzato per tutte le fasi del processo produttivo. Si sono aperti anche nuovi importanti canali commerciali per i produttori di datteri attraverso la partecipazione a fiere internazionali in Italia, Germania, Bahrein e Abu Dhabi, fondamentali per la sostenibilità economica e finanziaria delle piccole aziende agricole presenti in Palestina. Infine si è fornito alla cooperativa Pfca un business plan utile all’ampliamento e al rafforzamento di servizi a favore dei membri della stessa, dotandola inoltre di nuovi impianti e macchinari per la selezione, lo stoccaggio e l’impacchettamento del prodotto. (segue) (Com)