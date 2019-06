Cooperazione: Aics, nuove possibilità per la coltivazione di datteri nella Valle del Giordano (3)

- L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo finanzia attualmente in Palestina 15 progetti realizzati dalle organizzazioni della società civile italiane per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Gli ambiti di intervento sono molteplici e variano dallo sviluppo rurale, al gender, all’inclusione sociale fino al rafforzamento della società civile, al turismo sostenibile e all’assistenza sanitaria. La Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo nasce nel 2007 come risultante di un lavoro ed un impegno considerevole e costante profuso dalle Diocesi di Fiesole e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, unitamente ad altre diocesi toscane ed italiane, in particolare a favore dei paesi del Medio Oriente ma anche di altre zone svantaggiate del mondo. In Palestina opera principalmente nei settori dello sviluppo economico locale ed in quello educativo-sanitario. (Com)