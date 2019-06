Ue: Scannapieco (Bei), in caso infrazione sarebbe paradossale penalizzare gli investimenti in Italia

- Il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco, a margine della firma di un accordo con Intesa Sanpaolo a Milano, ha risposto a chi gli ha chiesto delucidazioni in merito agli investimenti in caso di una possibile procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia: "L'articolo 126 comma 11 del trattato Ue indica, dopo una lunga procedura, una generica facoltà del Consiglio Europeo ad invitare la Bei a riconsiderare la politica di investimenti nei confronti di uno Stato soggetto a procedura di infrazione - ha spiegato Scannapieco - Premesso che non siamo in questa fase, troverei paradossale penalizzare gli investimenti in un Paese in cui invece c'è bisogno di rilanciarli". "Troverei paradossale penalizzare gli investimenti, che è quello che il paese necessita - ha concluso il vicepresidente della Bei - Non c'è assolutamente un discorso di blocco automatico degli investimenti, che sarebbe anche anche controproducente". (Rem)