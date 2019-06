Amministrative: Martina (Pd), sfida è tra noi e destra pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi, l'ex segretario dem propone: "Chiamerei in prima fila nazionale a lavorare su questo proprio i sindaci. L’incontro deve avvenire nella società, a partire dalla questione sociale e non in qualche talk televisivo. La novità deve arrivare dalla forza del progetto e della prospettiva che proponiamo, non da come ci auto-cataloghiamo secondo le parole classiche della politica. "Qual è l’agenda di cambiamento che proponiamo per il paese ? Questo è il tema centrale. Lavoro, ambiente, scuola, salute, casa. A partire da queste cinque questioni prioritarie. E le declinerei prima di tutto a partire da un fattore: la demografia. Dalla questione generazionale e di genere che il paese sta vivendo da tempo. Quindi, prima di tutto, giovani e donne. E lavorerei - conclude Martina - per una piattaforma di svolta, netta nei contenuti (radicale si, senza avere timidezze) e nella sua identità progressista e democratica". (Rin)