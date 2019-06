Kazakhstan: Osce, organizzazione efficiente, ma riscontrate irregolarità

- La giornata elettorale in Kazakhstan è stata organizzata in modo efficiente, ma sono state osservate irregolarità significative in tutto il paese, compresi casi di riempimento delle urne, voto di gruppo e serie di firme identiche sulle liste elettorali. È quanto si legge nella dichiarazione preliminare degli osservatori internazionali della missione elettorale dell'Ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) e dell'Assemblea parlamentare dell'Osce (Osce Pa). Nella dichiarazione, inoltre, si sottolinea che, nella giornata del voto, sono state interrotte numerose proteste pacifiche e che diffuse sono state le detenzioni nelle principali citta. "Questa elezione ha rappresentato un momento importante per la società kazaka in quanto questa è stata la prima volta che il primo presidente di lunga data non era in competizione. Mentre c'erano sette candidati, tra cui per la prima volta una donna, le elezioni hanno dimostrato la necessità di un autentico consolidamento democratico e di importanti riforme politiche, sociali e legali", ha affermato il coordinatore speciale della missione di osservazione a lungo termine dell'Osce, George Tsereteli. (segue) (Beb)