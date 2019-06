Kazakhstan: Osce, organizzazione efficiente, ma riscontrate irregolarità (2)

- "Il nuovo presidente e le autorità dovrebbero cogliere questa opportunità, rafforzare la fiducia nelle istituzioni e soddisfare le aspettative della popolazione. L'Osce è pronta a cooperare strettamente su questo con il Kazakhstan per andare avanti", ha aggiunto. Quasi 12 milioni gli elettori per circa 10mila seggi in tutto il paese. Efficienti i preparativi elettorali e record di candidati, sette in totale tra i quali anche una donna. Eppure, secondo gli osservatori, è stato scarso il dibattito critico in quanto le elezioni si sono svolte in un ambiente politico dominato dal partito al governo. Allo stesso tempo, le irregolarità nel giorno delle elezioni e l'inosservanza delle procedure formali hanno impedito un conteggio onesto delle schede. Nonostante la legge fornisca una base tecnica per lo svolgimento delle elezioni, secondo l'Osce, le restrizioni alle libertà costituzionalmente garantite di assemblea e associazione e il diritto alla partecipazione alla vita politica, insieme alle gravi carenze nel quadro legislativo, hanno ostacolato lo svolgimento di elezioni democratiche. Tanto che, secondo la missione, non è stata affrontata la maggior parte delle raccomandazioni prioritarie che erano state formulate in seguito alle precedenti elezioni. Gli osservatori hanno constatato che la libertà di espressione e il diritto di accesso alle informazioni, sebbene siano garantiti dalla Costituzione, vengono limitati dalla legge. (segue) (Beb)