Kazakhstan: Osce, organizzazione efficiente, ma riscontrate irregolarità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso ai siti web e ai social network è stato spesso bloccato, frenando ulteriormente la possibilità di discussioni pubbliche. L'ampia copertura mediatica dell'attuale presidente e il sostegno alla sua candidatura da parte del suo predecessore non hanno fornito parità di condizioni per tutti i candidati. "I preparativi elettorali sono stati gestiti in modo efficiente e il voto è proceduto in modo ordinato all'interno dei seggi elettorali", ha detto il capo della delegazione Osce Pa, Margareta Kiener Nellen. "Tuttavia, massicci arresti di manifestanti pacifici nelle strade, compresi i giornalisti, violano le libertà costituzionalmente garantite di assemblea e di espressione", ha aggiunto. Gli osservatori internazionali sono stati informati da numerosi impiegati e studenti del settore pubblico che i funzionari avevano incaricato loro di partecipare agli eventi della campagna elettorale e di votare per l'attuale presidente. (segue) (Beb)