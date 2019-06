Cooperazione: viceministro Del Re presenta Conferenza rettori università africane, “patrimonio culturale è sviluppo”

- In vista della Conferenza dei rettori delle università africane che si terrà a Teramo dal 20 al 22 giugno nell’ambito del secondo Forum internazionale del Gran Sasso, si è tentua questa mattina presso la Sala capitolare del Senato della Repubblica l'evento di presentazione organizzato dal Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Iccrom) e dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina. Nel suo discorso di apertura, la viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Del Re ha ricordato che “la conservazione del patrimonio culturale e naturale è sviluppo. Difendere e proteggere territorio e identità culturali richiede costante dialogo e scambio di esperienze”. Nel suo intervento di chiusura, il direttore generale della Dgcs, Giorgio Marrapodi, si è dichiarato “certo che la conferenza rappresenterà un momento per iniziare percorsi di sviluppo comuni e discutere di opportunità lavorative per tutti i giovani del mondo interessati a proteggere il patrimonio culturale e naturale”. (segue) (Res)