Cooperazione: viceministro Del Re presenta Conferenza rettori università africane, “patrimonio culturale è sviluppo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione sono intervenuti anche il vescovo della Diocesi di Teramo, Lorenzo Leuzzi; il direttore generale di Iccrom, Webber Ndoro; il rappresentante della Nuova associazione per lo sviluppo dell'Africa (Nepad) a Roma, Salha Haladou; il rettore dell’Università degli studi di Teramo (UniTe), Dino Mastrocola. L'evento è stato moderato da Marachiara Malaguti, docente dell'Università cattolica del Sacro cuore. La Conferenza dei rettori delle università africane avrà come tema la “Tutela del patrimonio culturale e naturale e risorse attraverso la prevenzione: professioni presenti e future” e analizzerà il concetto di “prevenzione” come strumento di sviluppo, traducendolo nel mondo della formazione accademica e professionale, in particolare nel contesto africano. L’Iccrom è un’organizzazione intergovernativa composta da 136 Stati membri, che promuove la conservazione ed il restauro di tutte le forme di patrimonio culturale, in ogni regione del mondo. (Res)