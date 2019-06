Speciale difesa: Libia, forze Tripoli smentiscono avanzata Haftar sulla capitale

- Il portavoce dell'operazione militare "Vulcano di Rabbia" lanciata a Tripoli dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), Mustafa al Mujahie, ha smentito la conquista da parte dell'Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, di postazioni in mano agli uomini dell'esecutivo di Fayez al Sarraj. In una dichiarazione rilasciata ad "Agenzia Nova", Al Mujahie ha affermato: "Le forze di Haftar non hanno conquistato le nostre posizioni, abbiamo respinto i loro attacchi, costringendoli a ritirarsi nelle loro precedenti posizioni a sud di Tripoli". In precedenza, l'Lna ha annunciato su Facebook che gli uomini di Haftar avevano preso il controllo di alcune postazioni controllate dalle forze del governo di accordo nazionale a Tripoli. Haftar ha lanciato lo scorso 4 aprile un'operazione contro il terrorismo a Tripoli. (Lit)