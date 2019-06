Argentina: elezioni regionali, a coalizione di governo prima vittoria in sedici tornate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambiemos", la coalizione al governo in Argentina, ha riportato domenica la prima vittoria elettorale delle ultime sedici tornate amministrative svolte dall'inizio dell'anno. Le urne, cui era chiamato il 15 per cento dell'elettorato, sono state aperte per eleggere il governatore di quattro regioni. A riportare il sapore della vittoria tra le fila della maggioranza è stato Gerardo Morales, rieletto a capo della provincia di Jujuy, nell'estremo Nord argentino, con oltre il 44 per cento delle preferenze. Nelle altre tre province si è invece registrata la vittoria di un fronte composto dalle diverse anime del peronismo, una tendenza già evidenziatasi nelle precedenti tornate regionali e che rischia di avere ripercussioni sempre più concrete anche a livello nazionale. (segue) (Abu)