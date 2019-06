Argentina: elezioni regionali, a coalizione di governo prima vittoria in sedici tornate (2)

- Così è avvenuto a Tucuman, dove il candidato del peronismo unificato, Juan Luis Manzur, ha ottenuto oltre il 52 per cento dei voti contro il 19 per cento dell'alfiere di Cambiemos. Ancora meglio, nella regione di Entre Rios, è andata al candidato peronista Gustavo Bordet, che ha raccolto oltre il 57 per cento, contro il 35 per cento del rappresentante del governo. Nel Chubut il peronismo ha vinto invece anche diviso, piazzando due candidati ai primi due posti. Mariano Arcioni, della corrente che fa capo a Sergio Massa ha vinto con quasi il 38 per cento dei voti imponendosi sul kirchnerista Carlo Linares, che ha ottenuto il 31 per cento. In totale nella provincia patagonica il peronismo ha ottenuto quasi il 70 per cento dei voti totali, mentre il candidato della maggioranza è rimasto fermo al 14 per cento. (segue) (Abu)