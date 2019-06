Argentina: elezioni regionali, a coalizione di governo prima vittoria in sedici tornate (4)

- Il voto che decreterà i nuovi presidente e vice presidente argentini si terrà il 27 ottobre. Una tornata elettorale che servirà anche a rinnovare 130 seggi della Camera dei deputati, 24 del senato e 43 del Parlasur, il parlamento del Mercato comune dell'America del Sud composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. La scadenza per la presentazione delle liste elettorali è prevista per il 21 di giugno. I candidati alla presidenza saranno indicati da elezioni primarie attese l'11 di agosto. Sarà proclamato presidente al primo turno il candidato che otterrà almeno il 45 per dei voti totali, o il 40 per cento dei voti con uno scarto non inferiore al 10 per cento sul secondo. L'eventuale ballottaggio tra primo e secondo si terrà in una data da definire nel mese di novembre. (segue) (Abu)