Ict: Mef dal 15 giugno avvia "Quick Asp" per gare digitali in tutti i ministeri (2)

- Tra gli altri benefici - informa ancora il Mef - "Quick ASP" consente alle Pa anche di dare attuazione alle disposizioni in materia di procedimenti di gara digitali previsti dall’art. 40 comma 2 del Codice appalti, norma che ha previsto l’obbligo d’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di gara, anche per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. Già dal dicembre 2018 si è superata la procedura che prevedeva la sottoscrizione di un accordo trilaterale tra Mef, Consip e Amministrazione soggetta ad autorizzazione del ministero. (segue) (Com)