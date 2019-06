Difesa: India, procedono trattative con Usa per acquisto sistema missilistico Nasam II

- L'India sta procedendo verso l'acquisto del sistema aereo missilistico nazionale avanzato II (Nasam II) dagli Stati Uniti, il quale verrà utilizzato insieme a sistemi indiani, russi e israeliani per erigere un ambizioso scudo missilistico multistrato sul territorio della capitale, Nuova Delhi, contro attacchi aerei con droni e missili balistici. Il ministero della Difesa ha reso noto che gli Stati Uniti dovrebbero inviare la bozza finale della "lettera di approvazione" per la vendita di Nasam II all'India come parte del loro programma di vendite militari estere, a un costo di quasi un miliardo di dollari, tra luglio ed agosto. "Diversi cicli di negoziazioni, che includono la selezione di luoghi per il dislocamento delle batterie missilistiche, sono già avvenuti. Dopo che l'accordo sarà firmato, le consegne avverranno in due/quattro anni", ha riferito una fonte al quotidiano "The Times of India". Il ministero della Difesa aveva già dichiarato "l'approvazione della necessità" dell'acquisizione, che era stata seguita da una "lettera formale di richiesta" agli Stati Uniti. Nonostante gli Stati Uniti stiano facendo pressione sull'India per considerare anche i suoi sistemi missilistici Difesa terminale ad alta altitudine (Thaad) e Patriot a capacità avanzata (Pac-3), fonti dal ministero della Difesa indiano riferiscono che non ci sono progetti per cancellare l'accordo da 5,43 miliardi di dollari firmato con la Russia per cinque squadroni di sistemi missilistici terra-aria avanzati S-400 Triumf. (segue) (Inn)