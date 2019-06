Difesa: India, procedono trattative con Usa per acquisto sistema missilistico Nasam II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha firmato l'accordo sugli S-400 con la Russia nell'ottobre del 2018 dopo quattro anni di trattative e un accordo intergovernativo, nonostante le minacce di sanzioni in base alla legge statunitense Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). Un'altra fonte ha riferito che il Thaad americano non è comparabile con l'S-400 russo, che soddisfa i requisiti operativi indiani. Mentre il sistema Nasam sarà acquistato specificamente per lo scudo missilistico su Delhi, i sistemi S-400, che dovrebbero essere consegnati tra l'ottobre del 2020 e l'aprile del 2023, sono volti a dissuadere strategicamente la Cina e il Pakistan ad attaccare lungo i confini. Gli S-400 possono individuare, tracciare e distruggere bombardieri strategici nemici, jet, aerei spia, missili e droni ad una distanza di 380 chilometri. Per quanto riguarda il piano di difesa aerea della capitale, lo strato di protezione più interno sarà attraverso i Nasam. (segue) (Inn)