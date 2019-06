Difesa: India, procedono trattative con Usa per acquisto sistema missilistico Nasam II (3)

- Sarà una combinazione di diverse armi come missili terra-aria Stinger, sistemi di fuoco e missili aria-aria avanzati a medio raggio, supportati da radar tridimensionali Sentinel, centri di distribuzione dell'attacco e unità di comando e controllo. "Questo sistema collegato, in grado persino di colpire evitando edifici, risponderà ad attacchi in stile 11 settembre e ad altri pericoli", ha riferito la fonte. Lo strato di protezione più esterno dello scudo missilistico su Delhi sarà formato da un sistema di difesa missilistica balistica a due livelli (Bmd) sviluppato dall'Organizzazione di ricerca e sviluppo della difesa (Drdo). Il secondo strato sarà formato da sistemi S-400 automatizzati e mobili, che possiedono missili con gamma di intercettazione di 120, 200, 250 e 380 chilometri, supportati dal loro sistema associato di gestione dei posti di comando di battaglia e da radar a lungo raggio. Poi ci saranno i sistemi di missili terra-aria a medio raggio Barak-8, che hanno una gamma di intercettazione di 70-100 chilometri sviluppati da industrie aerospaziali israeliane e dalla Drdo indiana. I sistemi di missili difensivi indiani Akash, con una gamma di 25 chilometri, formeranno lo strato superiore ai Nasam. (Inn)