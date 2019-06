Russia-Arabia Saudita: Riad invita Mosca a firmare accordo protezione reciproca investimenti

- L’Arabia Saudita ha invitato la Russia a firmare un accordo sulla protezione reciproca degli investimenti. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Khalid al Falih, parlando oggi all’apertura della sesta riunione della commissione intergovernativa russo-saudita sulla cooperazione economica, commerciale e tecnico-scientifica, in corso a Mosca. “L'Arabia Saudita ha proposto (alla Russia) di firmare un accordo sulla protezione degli investimenti", ha dichiarato Al Falih. I due paesi stanno da tempo collaborando attivamente attraverso il Fondo di investimento pubblico saudita (Pif) e il Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif), agli investimenti industriali nel settore petrolchimico e nell’ambito della ricerca. Alcune delle principali società russe stanno considerando investimenti nel regno, mentre le due società saudite Aramco e Sabic stanno prendendo in considerazione investimenti in progetti nel comparto del gas e petrolchimico in Russia. Inoltre la più grande azienda petrolchimica integrata della Russia, Sibur, sta valutando la costruzione di un impianto per la produzione di gomma per un investimento stimato di 1 miliardo di dollari insieme ad Aramco e alla francese Total.(Rum)