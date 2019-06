Egitto: promosso disegno di legge su cittadinanza a investitori per 10 mila dollari

- La Camera dei rappresentanti d’Egitto sta discutendo un disegno di legge che garantirebbe la cittadinanza egiziana agli stranieri che investono una somma pari a 10 mila dollari. Lo riferiscono i media locali. Il disegno di legge è stato approvato ieri dalla commissione parlamentare Difesa e Sicurezza nazionale. Prossimamente, il testo dovrebbe essere presentato al parlamento in sessione plenaria per discussione e voto. In base al disegno di legge, la cittadinanza egiziana può essere garantita a un cittadino straniero che investa, che depositi i propri risparmi in una banca egiziana o che acquisti un immobile in Egitto. Inoltre, verrebbe istituita un’unità speciale per valutare tutte le richieste di cittadinanza in non più di tre mesi e sulla base delle esigenze di sicurezza nazionale. L’Egitto ha attualmente bisogno di consolidare le proprie riserve in valuta estera per ripagare il proprio debito estero. Quest’anno sono già stati coperti 10 miliardi di dollari di debiti. (Cae)