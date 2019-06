Vaticano-Iraq: Papa Francesco annuncia visita a Baghdad nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha espresso la volontà di recarsi in Iraq nel 2020. Parlando oggi nell’incontro con i partecipanti alla 92ma assemblea plenaria della Riunione delle opere di aiuto alle Chiese orientali, il pontefice ha dichiarato: “Un pensiero insistente mi accompagna pensando all’Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti anche religiose della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali”. Il Papa aveva ricevuto lo scorso 24 novembre 2018 il presidente iracheno Barham Salih e nel colloquio della durata di 25 minuti i due avevano discusso, tra le altre cose, del futuro sempre meno sicuro dei cristiani in Iraq e Salih aveva invitato Bergoglio a visitare il paese arabo. Lo scorso gennaio, il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, aveva detto in un’intervista all’emittente “Tv 2000” che “per un viaggio del Papa in Iraq ci devono essere quel minimo di condizioni che permettano al viaggio stesso di realizzarsi ma che attualmente non esistono”. (segue) (Res)