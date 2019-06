Russia-Arabia Saudita: Cremlino, confermata visita Putin a Riad ad ottobre

- Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato che sono in corso i preparativi per la visita ufficiale del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in Arabia Saudita. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il viaggio dovrebbe avere luogo nel mese di ottobre. “I preparativi sono in corso: le autorità della Federazione Russa hanno sempre dato grande importanza ai rapporti con l’Arabia Saudita”, ha detto Peskov. (Rum)