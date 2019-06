Grecia: ministero Esteri condanna attacco contro automobile di un impiegato del consolato turco a Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri greco ha condannato "l’inaccettabile e irresponsabile" attacco contro un veicolo appartenente alla missione diplomatica della Turchia a Salonicco nelle prime ore del mattino. "Atti così inaccettabili e irresponsabili vanno contro i valori e i principi che governano la cultura politica greca e non raggiungeranno il loro obiettivo", ha detto il ministero in una dichiarazione. Soggetti non identificati hanno bagnato i veicoli con la benzina prima di dargli fuoco poco prima delle 5 del mattino. Una delle auto è stata completamente distrutta mentre le altre due hanno subìto gravi danni. Non ci sono segnalazioni di eventuali lesioni. L’attacco, rileva il quotidiano di Atene “Kathimerini”, arriva sulla scia delle provocazioni turche nel Mediterraneo orientale e nell’Egeo. (segue) (Gra)