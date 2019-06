Governo: Salvini, tirarla in lungo e crescere di zero virgola? Italiani chiedono di più

- Il vicepremier Matteo Salvini, nel giorno dell'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con l'altro vicepremier Luigi Di Maio, ha assicurato di non voler cercare alcuno scontro, ma ha bacchettato chi "pensa di stare al governo per tirarla in lungo e crescere dello zero virgola". A queste persone, dalla conferenza stampa convocata nella sede della Lega in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle amministrative, Salvini ha spiegato che "non è quello di cui gli italiani hanno bisogno. Rispettando tutti e tutte, gli italiani chiedono di lavorare di più". Nell'incontro di stasera - ha detto Salvini - i vertici del governo giallo-verde si confronteranno "per organizzare l'agenda di lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni, che penso ci veda concordi nel porre al centro il lavoro".(Rem)