Nepal: Aiib approva prestito di 90 milioni di dollari per progetto idroelettrico Alto Trishuli 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) ha approvato un prestito di 90 milioni di dollari per un progetto di energia idroelettrica in Nepal, il suo primo progetto nel paese himalayano. Il progetto Alto Trishuli 1 aumenterà la produzione di energia in Nepal almeno del 20 per cento, aiutando a ridurre il problema della carenza di energia. Il progetto riguarda una centrale idroelettrica ad acqua fluente da 216 megawatt da sviluppare lungo il fiume Trishuli seguendo un modello di costruzione, proprietà, operazione e trasferimento elaborato dallo Stato ricevente. La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture ha anche fornito al Nepal 900 mila dollari per la proposta del progetto idroelettrico Tamakoshi V e un milione di dollari per la proposta dell'aggiornamento del sistema di distribuzione dell'energia. Il direttore generale dell'Aiib Dong-ik Lee ha affermato che l'investimento garantirà il finanziamento necessario e a lungo termine per un progetto di infrastruttura vitale. "Siamo fiduciosi che il nostro investimento dimostrerà la vitalità del settore dell'energia sostenibile nepalese ad altri potenziali investitori del settore privato", ha detto Lee.(Inn)