Spettacoli: gli appuntamenti di domani del Napoli Teatro Festival Italia 2019

- Domani alle 19 al Teatro Nuovo di Napoli, per l’edizione 2019 del NTFI diretto da Ruggero Cappuccio, andrà in scena lo spettacolo “Il tempo orizzontale”, inserito nella sezione Progetti speciali del Festival. Il lavoro teatrale scritto da Francesco Ferrara, interpretato dagli allievi della Bellini Teatro factory, è diretto da Gabriele Russo e racconta la velocità in cui è immerso il mondo moderno: in scena tredici piloti impegnati in una surreale gara automobilistica lottano per ottenere una posizione migliore. Ancora: alle 21 al Teatro Politeama con le variazioni 6 & 9, due coreografie di Tao Ye della Tao dance theatre, compagnia proveniente dalla Cina e considerata tra le più accattivanti al mondo. 6 & 9 sono le ultime tappe della serie numerica realizzate sulle musiche dell'acclamato compositore d'avanguardia Xiao He. Si chiuderà alle 22.30 con il Dopofestival al Giardio romantico di Palazzo Reale con il concerto di Greta & The wheels. (Ren)