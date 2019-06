Governo: Salvini, non capisco preoccupazioni Conte, io mantengo parola data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Matteo Salvini, commentando i risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative che ha definito "straordinari ed eccellenti", ha ribadito - come fatto 15 giorni fa dopo le Europee - di non voler capitalizzare il risultato per "battaglie politiche interne". "Noi - ha detto durante la conferenza stampa convocata in via Bellerio a Milano - non abbiamo voglia di scontrarci con nessuno". Ai giornalisti che gli chiedevano perché, dato il risultato del voto, non si faccia avanti come presidente del Consiglio, Salvini ha risposto: "Perché io mantengo la parola e non capisco le preoccupazioni del presidente del Consiglio e di altri. Io ambisco a fare il ministro degli Interni dignitosamente come ho fatto in questi 12 mesi, altrimenti non si spiega perché gli italiani abbiano raddoppiato il consenso alla Lega. Ho firmato un patto e dato la mia parola. Se tutti manteniamo lealmente la parola data, si lavora". (Rem)