Liberia: opposizione, presidente Weah accetti nostre richieste entro un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei patrioti, il collettivo liberiano che ha indetto la manifestazione di venerdì scorso a Monrovia contro l'amministrazione del presidente George Weah, hanno chiesto al capo dello Stato di dare risposta alle loro rivendicazioni entro un mese. "Aspettiamo dal governo che dia risposta a queste rivendicazioni entro un mese, decideremo in seguito come procedere", ha dichiarato in conferenza stampa uno dei leader del collettivo, Darius Dillon, invitando a continuare la protesta nella giornata di oggi, lunedì 10 giugno. I manifestanti hanno chiesto misure per arginare la crisi economica, in particolare l'inflazione dilagante, un tribunale speciale per processare i responsabili della guerra civile (1989-2003) e di incentivare la lotta alla corruzione. Si chiede inoltre al presidente di autorizzare l'avvio di procedimenti penali contro il ministro delle Finanze, Samuel Tweah, e il governatore della Banca centrale della Liberia (Cbl), Nathaniel Patray, accusati di aver condotto una controversa operazione monetaria lanciata nel 2018 con l'obiettivo di frenare l'inflazione. Il collettivo civico chiede infine la cancellazione di prestiti contenziosi per la costruzione di strade e ponti, nonché una dichiarazione pubblica del patrimonio del presidente e della sua amministrazione. (segue) (Res)