Liberia: opposizione, presidente Weah accetti nostre richieste entro un mese (2)

- La manifestazione di venerdì, cui hanno partecipato secondo gli organizzatori un migliaio di persone, è stata indetta per protestare contro la presunta gestione negativa dell’economia da parte del presidente e la sua azione inefficace contro la crescente corruzione nel paese. “Non lasceremo le strade finché non avremo ottenuto risultati e le nostre richieste saranno accettate”, aveva dichiarato il leader della protesta e conduttore televisivo Henry Costa. Nel corso della conferenza stampa, politici, studenti e gruppi della società civile che partecipano al collettivo hanno letto una dichiarazione congiunta in cui invitano ad una mobilitazione generale "per salvare lo stato". L'appello del collettivo a proseguire la mobilitazione anche oggi è stato accolto in alcune zone della capitale: nei quartieri di Red-light, Duala, Vai Town e Central Monrovia i commerci non hanno riaperto le saracinesche. Fra le ragioni principali delle proteste c’è inoltre la scomparsa di 104 milioni di dollari stampati all'estero e inviati nel paese fra il novembre 2017 e l'agosto 2018. Secondo quanto riportato nei mesi scorsi dai media locali, i container che trasportavano il denaro avrebbero lasciato il porto della capitale Monrovia sotto scorta nel marzo 2018, diretti alla Banca centrale dove però non sono mai giunti a destinazione. (segue) (Res)