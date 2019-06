Liberia: opposizione, presidente Weah accetti nostre richieste entro un mese (3)

- Il portavoce del governo Eugene Nagbe ha lamentato di non essere stato informato della vicenda, definendola "preoccupante". Sul caso è stata aperta un'inchiesta ma finora non risulta alcun indagato. Da parte sua, la polizia ha annunciato di aver intentato una causa contro il deputato di opposizione Yekeh Kolubah, uno degli organizzatori della protesta del 7 giugno già fermato due giorni prima, e venti suoi sostenitori. In particolare, secondo quanto riferito dalla polizia contro Kolubah ed altri sei oppositori pesa una denuncia di aggressione da parte di un uomo che ha preso parte alla manifestazione. Gli altri 14 imputati sono sostenitori di Kolubah che ha avuto scontri con agenti della polizia lo scorso 5 giugno per protestare contro il suo fermo. Il presidente Weah si è detto "consapevole" delle difficoltà del suo paese. Lo scorso 29 maggio ha annunciato il cambio nella gestione della Cbl e il prossimo lancio di un programma di assistenza del Fondo monetario internazionale (Fmi) per stabilizzare l'economia. (Res)