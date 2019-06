Camera: domani alle 17 Premio Strega Giovani, partecipa Fico

- Domani, martedì 11 giugno, alle ore 17, presso la sala della Regina di palazzo Montecitorio si svolge la cerimonia di proclamazione del vincitore della sesta edizione del Premio Strega Giovani. Intervengono Giovanni Solimine, Giuseppe D'Avino, Fabrizio Togni, Lia Levi. Modera Loredana Lipperini. Partecipa il presidente della Camera, Roberto Fico. Esibizione della cantante Maria Antonietta. L'appuntamento - riferisce in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)