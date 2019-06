Amministrative: Ciacciarelli (FI), a Cassino persa grande occasione, centrodestrada farà opposizione puntuale e senza sconti

- "Il popolo è sovrano, pertanto prendiamo atto della sconfitta ed andiamo avanti. Il centrodestra farà un'opposizione puntuale e senza sconti ad Enzo Salera ed i suoi, ai quali rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Resta il rammarico per la grande occasione persa dalla città di Cassino, che si è riconsegnata al centrosinistra, amico di Acea e responsabile del dissesto finanziario, che ha condotto una campagna elettorale parlando più degli avversari che di programmi". Così, in una nota, il consigliere regionale FI Pasquale Ciacciarelli. "Un sentito ringraziamento va a tutte le liste che hanno sostenuto il nostro progetto, ai partiti di centrodestra, a sindaci, e parlamentari che non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Un caloroso abbraccio - aggiunge - e un grazie dal profondo del cuore va a Mario Abbruzzese che ha avuto un coraggio da leoni nello scendere in campo e nell'affrontare una sfida che già si sapeva essere complicata e piena di insidie. Ma lui non si è mai perso d'animo, anzi, ha trasmesso entusiasmo a tutta la squadra, dando tutto e non risparmiandosi mai per l'intera campagna elettorale. Abbruzzese è una risorsa per Cassino e per la nostra provincia: chi pensa che una sconfitta possa metterlo fuori gioco ha fatto male i suoi calcoli."(Com)