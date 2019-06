Repubblica Ceca: aziende private assorbono maggior parte dei fondi europei

- Secondo le stime dell'Agenzia di Promozione degli affari e dell'innovazione CzechInvest nel periodo 2014-2020 la Repubblica Ceca riceverà circa 617 miliardi di corone (23,9 miliardi di euro) dai fondi europei. Fino ad oggi sono state già mandate da Bruxelles circa 164,8 miliardi di corone (circa 65 milioni di euro). In corso ci sono circa 36 mila progetti con i contratti stimati per 424 miliardi di corone (circa 165 milioni di euro) di cui la maggior parte è stata assegnata alle aziende private. I settori che hanno ricevuto i sussidi sono prevalentemente quelli che propongono le soluzioni innovative che mettono in rilievo la protezione dell'ambiente. (Vap)