I fatti del giorno – Europa orientale

- Moldova: premier Sandu accoglie con favore posizione Ue e chiede transizione pacifica - Il premier della Moldova, investito dalla maggioranza parlamentare, formata dal Partito socialista e dal Blocco politico Acum, apprezza la posizione del capo della diplomazia europea, Federica Mogherini e del commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn, secondo cui l'Unione europea ha riconosciuto ufficialmente il governo legittimo votato dal Parlamento moldavo. In conferenza stampa, Sandu ha aggiunto di avere chiesto all'opposizione parlamentare di condurre una transizione pacifica del potere. "Questo importante passo è un ulteriore argomento per l'ex governo ad accettare la transizione pacifica del potere", ha affermato Sandu, eletta a capo del nuovo governo di Chisinau. Sandu si è detta convinta che dopo la reazione ufficiale dell'Ue, seguiranno messaggi analoghi da parte di altri partner stranieri della Moldova. "Come un vero partner del nostro paese, l'Unione europea saluta le decisioni prese sabato dal Parlamento della Moldova nell'interesse dei cittadini. Siamo fermamente convinti che presto seguiranno messaggi simili da parte di tutti i nostri partner internazionali, perché anche loro, come ogni cittadino del nostro paese, vogliono in Moldova ci sia democrazia e benessere”, ha dichiarato Sandu. (segue) (Res)