I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Difesa: definito accordo sul rafforzamento della presenza militare Usa in Polonia - Krzysztof Szczerski, capo del gabinetto del presidente Andrzej Duda in una intervista a "Sygnaly dnia" ha dichiarato che i negoziati per aumentare la presenza di truppe americane in Polonia sono pronti alla firma. "Posso confermare che i colloqui politici sul rafforzamento della presenza militare statunitense in Polonia sono stati completati. È un successo, l'accordo contiene tutti gli elementi che il presidente Andrzej Duda si aspettava", ha affermato Krzysztof Szczerski. Secondo quanto affermato da Szczerski mercoledì alla Casa Bianca, i presidenti di Polonia e Stati Uniti firmeranno l'accordo per aumentare il coinvolgimento delle forze armate statunitensi sulla Vistola. Entrambe le parti avrebbero raggiunto una soluzione reciprocamente vantaggiosa sul finanziamento dei costi derivanti da questo maggiore impegno militare statunitense. "Si ipotizzava che i negoziati sarebbero durati più a lungo per arrivare ad un accordo il prossimo settembre cioè durante la visita di Donald Trump a Varsavia. Tuttavia, sono stati accelerati grazie alla volontà politica e ai buoni negoziati", ha precisato Szczerski. (segue) (Res)