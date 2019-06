I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Armenia-Italia: premier Pashiniyan, imprenditori partecipino ad ascesa economica paese - Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, ha invitato gli imprenditori italiani a “prendere parte all’ascesa economica del paese” nel quadro del business forum bilaterale attualmente in corso ad Erevan, ribadendo che “lo sviluppo e il rafforzamento dell’economia nazionale sono una priorità fondamentale per il governo”. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. “Nel corso dell’ultimo siamo riusciti a contrastare in maniera efficace la corruzione e i monopoli politici. L’economia del paese si sta sviluppando in maniera consistente: la crescita del Pil si è attestata al 7,1 per cento, mentre l’indice relativo all’attività economica si ha toccato il 9,2 per cento ad aprile”, ha detto il capo del governo di Erevan, aggiungendo di essere intenzionato a trasformare l’Armenia “in un paradiso per i giovani talenti”. Stando alle informazioni diffuse, l’importanza dell’evento è stata sottolineata anche dall’ambasciatore italiano nel paese, Vincenzo Del Monaco. “Questa a cui stiamo partecipando è la prima edizione del Forum economico italo-armeno che si svolge a Erevan: vorrei ringraziare il primo ministro per la sua presenza, data l’importanza dei rapporti economici tra i nostri paesi”, ha detto. (segue) (Res)